De Jong eist weer hoofdrol op bij Barça, maar ziet Real Madrid opnieuw uitlopen

De absolute held was Luuk de Jong vorige week nadat hij met het enige doelpunt van de wedstrijd FC Barcelona de zege bezorgde op Real Mallorca. Voor even waren de kritische Spaanse kranten hem goedgezind. Het lijkt de spits een boost te hebben gegeven aan zijn zelfvertrouwen. Want ook tegen Granada kon De Jong rekenen op een basisplaats en opnieuw liet hij zich gelden. Al na acht minuten dacht de Nederlander knap raak te koppen in Zuid-Spanje, ware het niet dat eerder in de aanval buitenspel werd geconstateerd door de VAR. Niet veel later zorgde De Jong met een acrobatische hakbal voor het hoogtepunt in de eerste helft. De knappe poging ging echter over. Het stug verdedigende Granada loerde op de counter en wist regelmatig gevaar te stichten voor het doel van Marc-André ter Stegen.

Luuk de Jong probeert met een acrobatische hakbal te scoren - ANP

Zonder de geblesseerde Frenkie de Jong had Barcelona het in de tweede helft aanvankelijk een stuk lastiger. Luuk de Jong was daar echter om zijn ploeg weer op weg te helpen. Op aangeven van Dani Alves kopte de spits raak. Enkele minuten later maakte De Jong plaats voor Memphis Depay, die de laatste vijf duels miste vanwege een hamstringblessure. Granada voerde vervolgens de druk op in Nuevo Los Cármenes en zag de verdediging van de Catalanen enkel keren wankelen. Nadat supertalent Gavi tien minuten voor tijd zijn tweede gele kaart kreeg, werd het helemaal billenknijpen voor Barcelona. De ploeg van trainer Xavi kwam amper meer van de eigen helft af, zag Gerard Piqué ontsnappen aan rood en kon niet voorkomen dat Antonio Puertas in de laatste minuut alsnog de (verdiende) gelijkmaker de kruising in schoot. 17 punten achterstand Barcelona staat nu 17 punten achter op koploper en rivaal Real Madrid. De Madrilenen waren in het eigen Santiago Bernabéu een maatje te groot voor Valencia.

Karim Benzema viert zijn driehonderdste treffer voor Real Madrid - ANP

Dat de ruststand 'maar' 1-0 was, was vooral de verdienste van Jasper Cillessen. De doelman van Valencia was een behoorlijke sta-in-de-weg voor Carlo Ancelotti en zijn ploeg met onder andere een knappe redding op een kopbal van Eder Militão en een schot van Marco Asensio. 300 doelpunten Vanaf de penaltystip wist Karim Benzema Cillessen wel te passeren. Het was voor de Fransman zijn driehonderdste doelpunt in het shirt van de Koninklijke. Benzema is bezig aan zijn dertiende seizoen in de Spaanse hoofdstad. Op de topscorerslijst aller tijden van de Madrilenen staat Benzema op de derde plaats. Alleen Raúl (324 doelpunten) en Cristiano Ronaldo (450 doelpunten) staan boven hem. Ook na rust voerde Real de boventoon. Op aangeven van Benzema verdubbelde Vinícius Júnior al snel de score. Niet veel later zorgde de Braziliaan vanuit de rebound ook voor de 3-0, nadat Cillessen eerst nog redding bracht op een schot van Asensio. Vanaf de penaltystip stuitte Gonçalo Guedes op Thibaut Courtois, maar in de rebound kopte de aanvaller toch raak en zorgde zo voor de 3-1. Benzema zorgde in de slotfase voor de 4-1 eindstand.