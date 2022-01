John van den Heuvel: cryptotelefoon en bivakmuts in auto arrestant A2

In de auto van de verdachte die mogelijk misdaadjournalist John van den Heuvel achtervolgde, zijn meerdere telefoons en een bivakmuts gevonden. Dat heeft Van den Heuvel gezegd in RTL Boulevard, waarin hij reageerde op een incident rond hem op de A2 afgelopen donderdag.

Een van de telefoons is een cryptotelefoon, waarmee beveiligde berichten kunnen worden verstuurd. Criminelen maken daar vaak gebruik van. "En waarom had hij een bivakmuts in zijn auto? Het was donderdag toch niet heel koud", aldus Van den Heuvel in RTL Boulevard. Het bezitten van de attributen is niet strafbaar, zegt ook Van den Heuvel, maar "dat geeft niet het gevoel dat het zomaar een voorbijganger was".

Volgens Van den Heuvel komt de verdachte bovendien in het dossier van Marengo-proces tegen Ridouan Taghi. Hij zou mogelijk klusjes hebben uitgevoerd rondom liquidaties.

De politie wil de uitspraken van Van den Heuvel over wat er in de auto is gevonden desgevraagd niet bevestigen.

'Te hard gereden'

De rechter-commissaris heeft bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. Het vermoeden bestaat dat hij een ernstig misdrijf voorbereidde. Advocaat Veerle Hammerstein van de verdachte zegt dat er mogelijk sprake is van een misverstand. Haar cliënt zou niet hebben geweten dat Van den Heuvel in de auto zat. Hij had wel te hard en te dicht op andere auto's gereden, zegt ze. Van den Heuvel twijfelt aan die lezing, maar zegt ook dat hij vooralsnog niet kan bewijzen dat het niet klopt wat Hammerstein zegt.

Hij wordt vanwege zijn veiligheid vervoerd in een beveiligd konvooi. Op weg naar de snelweg vanuit Amsterdam kregen zijn beveiligers de indruk dat twee motorscooters het konvooi achtervolgden. Er werd flink snelheid gemaakt en de sirenes en zwaailichten werden aangezet. Toen kwam er ook een Audi bij, met daarin de verdachte.

Hammerstein zegt dat in het proces-verbaal inderdaad staat dat er andere verdachte voertuigen zijn gezien. Maar haar cliënt zou daar niets mee te maken hebben.

Besloten werd om Van den Heuvel naar een beveiligde locatie te vervoeren. De snelheid van het konvooi liep daarbij op tot 200 kilometer per uur, zegt Van den Heuvel. Ook op dat moment week de Audi niet, wat de achterdocht nog verder vergrootte. De bestuurder werd uiteindelijk door de politie tot stoppen gemaand en gearresteerd.