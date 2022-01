Opluchting bij NASA: James Webb-ruimtetelescoop geheel uitgevouwen

Opnieuw klonk er vandaag applaus bij ruimtevaartorganisatie NASA. De peperdure James Webb-ruimtetelescoop vouwde met succes een essentieel onderdeel open. Het gaat om een metershoge spiegel die licht afkomstig uit het heelal opvangt. De telescoop is daarmee in z'n geheel uitgevouwen en kan beginnen aan zijn missie: het onderzoeken van het ontstaan van de vroegste sterren.

Op de plaats van bestemming is de telescoop overigens nog niet. Het apparaat heeft nog zo'n 400.000 kilometer te gaan en arriveert naar verwachting over twee weken. Voor de James Webb aan de slag kan, zal de telescoop overigens eerst moeten afkoelen. Mogelijk wordt het pas over enkele maanden duidelijk of de James Webb inderdaad de beelden van het heelal kan maken waarop wordt gehoopt.

De ruimtetelescoop van 10 miljard dollar is een prestigeproject voor NASA. De organisatie ontwikkelde de telescoop samen met het European Space Agency (ESA) en de Canadian Space Agency. Het gevaarte is krachtiger dan de beroemde Hubble-telescoop en in staat om licht op te vangen van sterren en sterrenstelsels, waarmee 13 miljard jaar terug in de tijd kan worden gekeken. Uiteindelijk moet de James Webb zelfs op zoek gaan naar sporen van de oerknal.