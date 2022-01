Ambitieus en steenrijk Newcastle struikelt over derdeklasser in FA Cup

Los van de discussie over de herkomst van zijn financiële middelen is nog maar eens duidelijk geworden dat Newcastle United wel een kwaliteitsinjectie kan gebruiken. Zaterdagmiddag ging de recent door het staatsinvesteringsfonds van Saudi-Arabië overgenomen club in de FA Cup ten onder tegen het nietige Cambridge United: 0-1.

Dankzij een treffer van Joe Ironside verliet Cambridge, uitkomend op het derde Engelse niveau, Newcastle met een verrassende overwinning. Ook omdat doelman Dimitar Mitov enkele puike reddingen verrichtte.