Explosieven gevonden in geparkeerde auto in Amsterdam

In een auto die geparkeerd stond aan de Cruquiusweg in Amsterdam zijn vanmiddag explosieven gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft ze meegenomen en tot ontploffing gebracht in het Havengebied van Amsterdam.

Een woordvoerder van de politie kan niet zeggen om wat voor explosieven het precies gaat.

Een voorbijganger schakelde de politie in omdat hij een auto zag staan met de ramen open. De man vond het vreemd, omdat het op dat moment regende. Toen agenten kwamen kijken, zagen ze verdachte pakketten in de auto liggen.

Het parkeerterrein werd afgezet en de explosieven werden door de EOD uit de auto meegenomen. Een forensisch team doet onderzoek naar de auto. De politie probeert te achterhalen wie de eigenaar is en hoelang de auto daar al stond.