Jonge kinderen vaccineren: 'Informeer je goed, want corona is niet altijd onschuldig'

Over een anderhalve week krijgen ruim een miljoen gezinnen een brief met de uitnodiging om hun kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar oud te laten vaccineren tegen het coronavirus. Waarom zou je jonge, gezonde kinderen laten inenten?

Het is een afweging die niet voor iedereen even simpel is. De Gezondheidsraad en artsen stellen dat het vaccin veilig is voor kinderen. Tegelijkertijd is er een aanname dat corona voor jonge kinderen niets meer is dan een verkoudheid.

In de meeste gevallen is dat inderdaad zo. Maar, anders dan bij een 'gewone' verkoudheid betekent corona wel degelijk een risico - hoe zeldzaam ook - voor kinderen. Dat is een heftige ontstekingsreactie, waarbij het afweersysteem van een kind overdreven reageert op het virus en organen als hart, nieren, longen en hersenen aanvalt.

MIS-C heet deze aandoening, wast staat voor Multisystem Inflammatory Syndrome Children. Naar schatting hebben ongeveer 200 kinderen in Nederland MIS-C gehad. Ongeveer de helft van hen kwam op de intensive care terecht. Geen van hen is overleden door de heftige ontsteking.

Afweersysteem slaat op hol

Petra Rijsdijk uit Zwijndrecht en haar toen 3-jarige dochter Vayenna werden een jaar geleden overvallen door MIS-C. Op het eerste gezicht leek het erop dat de verder kerngezonde Vayenna alweer af was van haar griepklachten na een corona-infectie.

Maar na een paar klachtenvrije dagen werd Rijsdijk midden in de nacht wakker. "Door de geluiden die ze maakte leek het alsof ze zou stikken. Ze had allemaal vlekjes op haar gezicht. En ze had 41,7 graden koorts. Haar ogen draaiden weg in haar hoofd. Gelukkig was de ambulance er razendsnel."

Een jaar later is Vayenna nog steeds niet van MIS-C af. "Ze hoeft maar met een snottebel van een ander in aanraking te komen en haar afweersysteem slaat op hol", vertelt haar moeder: