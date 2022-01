Met Frimpong en Bakker in basis redt Leverkusen een punt tegen Union Berlin

Bayer Leverkusen is zijn vierde plaats in de Bundesliga kwijtgeraakt. De club uit Noordrijn-Westfalen, met liefst vier Nederlandse verdedigers onder contract, wist in eigen huis niet te winnen van Union Berlin: 2-2.

Er leek aanvankelijk niet veel aan de hand voor Leverkusen, dat startte met Jeremie Frimpong en Mitchell Bakker. In de 38ste minuut kwam het team van de Zwitserse coach Gerardo Seoane op voorsprong via een treffer van Patrik Schik - zijn zeventiende alweer van het seizoen, drie minder dan Bayern München-spits Robert Lewandowski.