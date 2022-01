Dortmund en Malen profiteren pas laat van nederlaag Bayern

De topclubs in de Bundesliga hadden de winterslaap nog niet uit bij de hervatting van de competitie. Bayern München verloor vrijdag van Borussia Mönchengladbach, Freiburg en Leverkusen pakten zaterdag slechts een punt en Borussia Dortmund keek lang tegen een achterstand aan bij Eintracht Frankfurt. Het werd uiteindelijk toch 2-3.

In Frankfurt kon Borussia pas in de 71ste minuut wat terugdoen, nadat Rafael Borré de thuisploeg voor rust met twee goals op een comfortabele 2-0 voorsprong had gezet. Invaller Thorgan Hazard tikte de bal langs Kevin Trapp voor de aansluitingstreffer.

Maar Dortmund, met Donyell Malen in de basis, bleef moeite hebben met Frankfurt, ook in die slotfase. Jude Bellingham leek een punt te redden in de 87ste minuut, maar Dortmund gaf niet op en Mahmoud Dahoud maakte er twee minuten later met een geplaatst schot toch nog een geslaagd weekeinde van.

De achterstand op Bayern bedraagt nu nog zes punten.