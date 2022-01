12-jarige jongen neergestoken door leeftijdgenoot in Amsterdam

Een 12-jarige jongen is vanmiddag door een leeftijdgenoot in zijn arm gestoken op een metrostation in Amsterdam.

De steekpartij vond niet lang na 16.00 uur plaats bij de fietsenstalling in station Noord van de Noord/Zuidlijn, meldt stadszender AT5.

De verdachte is opgepakt. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het met hem gaat, is niet bekendgemaakt. Volgens de politie was hij aanspreekbaar.

Over de toedracht van de steekpartij is nog weinig bekend. Wel zegt de politie op Twitter dat er een ruzie tussen de twee tieners aan voorafging: