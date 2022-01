De uitzending van 8 januari

Kabinet Rutte IV ziet elkaar voor het eerst live

Officieel is vandaag nog steeds het derde kabinet van demissionair premier Mark Rutte aan de macht, maar het nieuwe kabinet kwam - zonder officiele status - vanmiddag wel vast voor het eerst bijeen. Een soort oprichtingsvergadering: het Constituerend Beraad. Wat is er in het beraad afgesproken? Te gast is politiek duider Arjan Noorlander.