'Zeker 140 doden bij aanvallen op dorpen in noordwesten Nigeria'

In het noordwesten van Nigeria zijn de afgelopen dagen zeker 140 mensen zijn gedood door gewapende bendes. Dat meldt persbureau AFP op basis van vier lokale bronnen.

Een van de vier, het hoofd van een getroffen dorp in de staat Zamfara, zegt tegen AFP dat er inmiddels in totaal 143 mensen zijn begraven. Ook inwoners van twee andere dorpen spreken van zo'n 140 tot 150 doden.

De milities zouden met honderden op motoren door zo'n tien dorpen zijn getrokken, waarbij ze schoten op inwoners, plunderden en huizen in brand staken. Gisteren meldden persbureaus AP en Reuters ook al op basis van lokale bronnen dat er tientallen doden in Zamfara zouden zijn gevallen.

Weinig informatie

Nigeriaanse overheidsbronnen hebben nog niets gemeld over het geweld. Een bestuurder in Zamfara zei tegen AP te wachten op informatie vanuit het gebied. Een woordvoerder van de gouverneur van de staat wilde tegen Reuters enkel zeggen dat het leger de bendes zou hebben onderschept.

De huidige situatie is troebel. De autoriteiten blokkeren geregeld internet- en telefoondiensten in Zamfara, naar eigen zeggen om de criminelen dwars te zitten. Daardoor komt er alleen ook weinig informatie uit de staat.

Geteisterd door geweld

Nigeria wordt al jaren geteisterd door geweld. Met name in het noordwesten, in Zamfara, is de situatie de afgelopen maanden snel verslechterd, meldt de International Crisis Group, een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor conflictbeheersing. Zo ontvoeren bendes er steeds vaker bijvoorbeeld schoolkinderen die ze op de weg aantreffen, om vervolgens losgeld voor hen te vragen.

In de afgelopen jaren waren de bendes verantwoordelijk voor duizenden doden en ontvoeringen. In oktober lukte het Nigeriaanse militairen nog wel om 187 gegijzelden te bevrijden in Zamfara bij een grote actie in een bos.