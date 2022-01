Kok en De Jong veroveren eerste EK-goud in Thialf, zilver voor Wüst op 1.500 meter

Schaatssters Femke Kok en Antoinette de Jong hebben bij de EK afstanden in Heerenveen het goud veroverd. Kok was op de 500 meter haar Russische concurrenten de baas, terwijl De Jong op de 1.500 meter de Europese titel overnam van Ireen Wüst. De olympisch kampioene veroverde wel het zilver. Voor beide schaatssters was het hun eerste titel bij de EK afstanden. In Thialf maakten De Jong en Wüst er in de 'koninginnenrit' een mooi gevecht van. Nederlands kampioene De Jong begon sneller en reed even onder het baanrecord van Wüst, maar de ervaren titelhoudster beet zich goed vast in haar tegenstander. 'Willen allebei niet verliezen' De Jong liet Wüst echter niet dichterbij komen en noteerde 1.53,81. Wüst kwam 0,27 seconde later over de streep. Ook op het olympisch kwalificatietoernooi was De Jong haar oud-ploeggenote de baas. Bekijk de reactie van De Jong en Wüst hieronder.

"We willen allebei niet verliezen, dat heeft ons wel eerder naar een hoger niveau gebracht", aldus De Jong, die de 1.500 meter steeds beter onder de knie heeft. Het is nu zelfs haar beste afstand, vindt ze ook zelf. "Het was altijd de drie kilometer, maar ik begin hier steeds meer van te houden", zei De Jong, die vrijdag flink teleurgesteld was na haar tweede plaats op de 3.000 meter. Wüst baalde dat ze verslagen was door haar landgenote. "Tuurlijk is het superjammer. Ik ben op waarde geklopt, maar ik zit dichtbij, dus er is geen paniek richting de Spelen." Marijke Groenewoud eindigde op de vierde plaats. De wereldkampioene op de massastart, die in Peking ook zal uitkomen op de schaatsmijl, klokte 1.54,78 en moest naast haar landgenoten ook de Italiaanse Francesca Lollobrigida voor zich dulden. Kok verslaat wereldkampioene Kok was op de 500 meter met 37,32 een tiende sneller dan wereldkampioene Angelina Golikova, die in aanloop naar de EK in isolatie zat vanwege positieve coronagevallen binnen de Russische ploeg. Daria Katsjanova veroverde - ook vers uit isolatie - het brons.

Kok had zelf ook geen ideale voorbereiding. Vrijdag meldde ze zich nog af voor de teamsprint omdat ze last had van haar liezen. Daar had ze vandaag geen last van. "Ik ben heel blij dat ik Europees kampioen ben en dat het nog goed gaat met mijn liezen", reageerde Kok, die niet heel tevreden was na haar rit. "Ik had het idee dat ik op de kruising niet langs mijn tegenstander kon. Ik dacht echt van shit, misschien is het niet genoeg. Maar dat was het wel", aldus Kok. "Dit is een mooi gevoel om mee te nemen naar de Spelen, hier haal ik wel vertrouwen uit."

Vorig seizoen won Kok alle wereldbekerwedstrijden over 500 meter, maar bij de WK in Thialf moest ze Golikova voor zich dulden. Nu opende ze met 10,46 wat trager dan de Russin (10,36), maar een betere volle ronde leverde Kok goud op. Michelle de Jong vijfde Michelle de Jong, die zich net als Kok heeft geplaatst voor de olympische 500 meter, noteerde met 37,85 de vijfde tijd. Jutta Leerdam, die zich ook heeft gekwalificeerd voor Peking op de kortste afstand, stond niet aan de start. Dione Voskamp mocht haar plaats innemen en eindigde met 37,87 als zesde. Leerdam komt zondag wel in actie op de 1.000 meter.

Titelhoudster Olga Fatkoelina meldde zich op het laatste moment af vanwege een positieve coronatest. In aanloop naar de EK afstanden was zij een van de drie positieve gevallen in de Russische schaatsploeg. De hele equipe mocht daarom op de eerste dag niet in actie komen. Vandaag konden haar ploeggenoten Golikova en Katsjanova na een negatieve test wel van start, met twee medailles tot gevolg.