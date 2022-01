Kok blijft Russische sprintsters voor en pakt eerste EK-goud op 500 meter

Femke Kok heeft bij de EK afstanden haar eerste Europese titel veroverd op de 500 meter.

In Heerenveen was de 21-jarige schaatsster met 37,32 een tiende sneller dan wereldkampioene Angelina Golikova, die in aanloop naar de EK in isolatie zat vanwege positieve coronagevallen binnen de Russische ploeg. Daria Katsjanova veroverde - ook vers uit isolatie - het brons.

Kok had zelf ook geen ideale voorbereiding. Vrijdag meldde ze zich nog af voor de teamsprint omdat ze last had van haar liezen. Daar had ze vandaag geen last van.

"Ik ben heel blij dat ik Europees kampioen ben en dat het nog goed gaat met mijn liezen", reageerde Kok, die niet heel tevreden was na haar rit.