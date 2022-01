Tannane tekent een dag na breuk met Vitesse bij Turkse degradatiekandidaat

Tannane moet Göztepe, dat voorlaatste staat in de Turkse Süper Lig, helpen degradatie te ontlopen. De Turkse laagvlieger heeft niet bekendgemaakt voor hoeveel jaar de 11-voudig Marokkaans international heeft getekend.

Of Göztepe in zijn dromen voorbij is gekomen, valt te betwijfelen, maar met zijn contract in Turkije heeft Tannane eindelijk zijn zin. De creatieve linkspoot wilde in de zomer al vertrekken bij Vitesse, maar een transfer kwam nooit tot stand.