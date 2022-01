Rutte IV ziet elkaar voor het eerst live, heeft er 'veel zin in' en wil 'aan de slag'

CDA-leider Hoeksta vindt het weer fijn dat het kabinet nu "echt aan het werk gaat". De Jonge zegt dat hij zin heeft om "aan de slag" te gaan als minister van Wonen, want dat is een "taaie klus" En zijn opvolger op volksgezondheid Kuipers noemt het een "grote uitdaging" om nu zelf verantwoordelijk te zijn voor het coronabeleid. Na afloop van het oprichtingsvergadering van het vierde kabinet-Rutte hadden de aanstaande bewindslieden nog weinig nieuws te melden.

De afgelopen week is iedereen apart bij formateur Rutte geweest, maar nu zien ze elkaar voor het eerst in levende lijve. "Het was leuk om elkaar voor het eerst live te zien", constateerde Kuipers tot op een paar dagen geleden nog baas van het Erasmus MC en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Na het zogenoemde constituerend beraad - zeg maar de oprichtingsvergadering van een nieuw kabinet - was de boodschap duidelijk: de nieuwe ministersploeg heeft er vooral veel zin in om met elkaar het regeerakkoord uit te voeren. Het woord "samen" lieten verschillende aankomende ministers ook nog vallen na afloop van het officiële beraad, dat ruim een uur duurde.

Een aantal ministers hield het bij dit korte "ik heb er zin in"-interview. Een aantal ministers wilde al wel een beetje vooruitkijken. De net uit quarantaine gekomen D66-minister Dijkgraaf benadrukte dat leraren, docenten, onderzoekers en studenten een moeilijke tijd hebben gehad. "We gaan de weg vooruit zoeken." De natuurkundige wil de eerste tijd niet doceren, maar eerst leren. "Ik ga vooral eerst in gesprek."

Een overgang was zijn haastige vertrek uit de Verenigde Staten wel. "Ik voel me net een klein kuikentje dat net uit het ei is gekomen."

Coronamoeheid

Kuipers heeft geen tijd om eerst te praten, want hij moet deze week onmiddellijk aan de slag met het wel of niet verlengen van de huidige lockdown. Aanstaande vrijdag geven premier Rutte en de nieuwe minister hierover een persconferentie. Hij toonde begrip voor de coronamoeheid in Nederland. "Maar covid gaat niet meer weg."

In het constituerend beraad is er verder niet veel meer veranderd aan het regeerakkoord of aan de beoogde portefeuilleverdeling. "Het is vooral bedoeld om formeel vast te stellen dat we gezamenlijk het nieuwe avontuur aangaan", aldus VVD-premier Rutte.

Exact

Na het constituerend beraad heeft de premier het eindverslag aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer Bergkamp. In het verslag staat exact beschreven welke bewindspersoon welk onderwerp gaat doen.

Rutte ging later op de middag ook nog langs koning Willem-Alexander, maandag is de officiële beëdiging van het kabinet. Dat wordt tussen 11.00 uur en 12.00 uur live uitgezonden bij de NOS.