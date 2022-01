Grootste treinramp in Nederlandse geschiedenis vandaag 60 jaar geleden

Smeding vertelt over wat hij die dag meemaakte:

Er vielen 93 doden en er raakten meer dan 50 mensen gewond. Andre Smeding overleefde de ramp en was in staat om een aantal van hen te helpen.

De sneltrein botste met ruim honderd kilometer per uur tegen de stoptrein, waarna een ongelooflijke ravage ontstond. De ramp werd vier dagen later gevolgd door een dag van nationale rouw.

Op die bewuste dag in 1962 vertrok een stoptrein vanuit Woerden naar Breukelen. Aan boord zaten 180 reizigers. De andere betrokken trein was een sneltrein onderweg naar Rotterdam uit de richting van Utrecht. Daar zaten 900 reizigers in.

Het is vandaag precies 60 jaar geleden dat de grootste treinramp uit de Nederlandse geschiedenis plaatsvond. Het ongeluk gebeurde bij Harmelen. In de dichte mist botsten twee treinen frontaal op elkaar, meer dan negentig mensen vonden de dood.

Het Spoorwegmuseum herdenkt wat er zestig jaar terug is gebeurd met een expositie die sinds vandaag is geopend. Onder meer de snelheidsmeter van een van de treinen is daar te zien.

De treinramp bij Harmelen werd veroorzaakt door de machinist van de sneltrein. Hij had door de dichte mist een geel spoorwegsein over het hoofd gezien. Toen hij bij het rode sein wel remde, was het al te laat.

Na het ongeluk werd het spoor bij Harmelen extra beveiligd. Ook werd de zogeheten Automatische Trein Beïnvloeding (ATB) ingevoerd. Dat systeem helpt machinisten bij het zien en opvolgen van spoorwegsignalen. Als de machinist niet op een sein reageert, remt het ATB-systeem uit zichzelf een trein af.

Beelden uit het Polygoonjournaal van destijds, met onder meer luchtbeelden van de rampplek: