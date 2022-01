Roest prolongeert Europese titel op vijf kilometer, Kramer zesde bij afscheid van Thialf

Voor Kramer, die zich naast Roest en Bergsma ook plaatste voor de olympische 5.000 meter, was het zijn laatste race in Thialf. In zijn 53ste en laatste vijf kilometer in Heerenveen reed de 35-jarige regerend olympisch kampioen in het lege ijsstadion naar de zesde tijd (6.18,11).

Ook op het niet-olympische onderdeel teamsprint was er goud voor Nederland. Merijn Scheperkamp, Kai Verbij en Tijmen Snel grepen in Heerenveen hun eerste Europese titel op het teamonderdeel.

Patrick Roest heeft bij de EK afstanden zijn Europese titel op de vijf kilometer geprolongeerd. Roest was in de slotrit 1,93 seconde sneller dan Jorrit Bergsma, die het zilver veroverde.

"Na zes rondjes was het gewoon niet goed genoeg, maar daar lig ik niet wakker van", aldus Kramer, die vooral heel tevreden is met zijn rit op de ploegenachtervolging. Vrijdag veroverde hij samen met Roest en Marcel Bosker het goud met een baanrecord in Thialf.

Kramer mag volgende maand zijn imposante loopbaan afsluiten op de olympische baan in Peking, waar hij naast de vijf kilometer ook de ploegenachtervolging en de massastart rijdt.

'Nog geen communicatie'

Roest was "hartstikke blij" met zijn Europese titel, ook omdat hij een onrustige week achter de rug heeft. Roest sprak zich uit over de manier waarop er gecommuniceerd is over de selectie voor de Olympische Spelen.

"Je wil gewoon wat laten zien, zeker omdat je op een iets minder leuke manier in de media komt de afgelopen week. Dan wil je ook gewoon laten zien dat je hard kunt schaatsen", aldus Roest, die nog niet met de bondscoach heeft gesproken over zijn kritiek. "Op dit moment is er nog niet echt een communicatie."