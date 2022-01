Eerste wereldbekerpunten voor skiester Jelinkova sinds zware knieblessure

In Kranjska Gora stelde ze vorig jaar jaar een olympisch ticket veilig, om een dag later de voorste kruisband in haar linkerknie te scheuren.

Moeizame rentree

De rentree van Jelinkova verliep nog uiterst moeizaam, ook al voelde ze zich sterk. In Lech kwam ze niet door de kwalificatie op de parallelslalom, maar twee maanden verder komt de vorm langzaam terug.

In Kranjska Gora plaatste ze zich op de reuzenslalom dankzij de 24ste tijd (1.09,22) gemakkelijk voor de tweede run. Daarin was ze 1,89 trager en zakte ze met een totaaltijd van 2.20,33 naar de 28ste positie. De overwinning ging in 2.15,79 naar de Zweedse Sara Hector. Ze was bijna een seconde sneller dan nummer twee Tessa Worley uit Frankrijk.

Jelinkova is volgende maand de eerste Nederlandse olympiër in het alpineskiën sinds Margriet Prajoux-Bouma, die meedeed aan de Winterspelen van 1952 in Oslo.