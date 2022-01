Advocaat: A2-verdachte opgepakt vanwege rijstijl en 'overige omstandigheden'

De man die donderdag op de A2 werd aangehouden vanwege een dreigende situatie rond misdaadverslaggever John van den Heuvel, is opgepakt vanwege zijn rijstijl "en overige omstandigheden". Dat schrijft de advocaat van de 36-jarige man uit Utrecht, Veerle Hammerstein, op Twitter.

Volgens Hammerstein reed haar cliënt te hard en "misschien ook te dicht" op andere auto's, maar had hij geen idee dat Van den Heuvel in een van die auto's zat. De man zou na een stopteken van de politie meteen zijn gestopt en volledig hebben meegewerkt aan het daaropvolgende onderzoek. Ook zou er niets strafbaars in zijn auto zijn gevonden.

De "overige omstandigheden" die Hammerstein noemt, worden volgens haar nog onderzocht. Meer kan ze daar niet over zeggen. Ze roept op haar cliënt "in de media" niet als dader van een "zeer ernstig misdrijf" neer te zetten, omdat niet is uitgesloten dat het kan gaan om een misverstand. Ze voelde vandaag de noodzaak een persbericht de wereld in te sturen, omdat media details over haar cliënt hadden gepubliceerd.

Verdacht van ernstig misdrijf

Vanwege de actie sloot de politie donderdag de A2 af. Gisteren besloot de rechter-commissaris dat de man langer vast blijf zitten. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een ernstig misdrijf.

Onder meer het AD meldde eerder op basis van een politiebron dat de verdachte "criminele antecedenten" heeft. Van den Heuvel zei na de arrestatie van de man dat het goed met hem ging en dat hij vertrouwen had in het politieonderzoek.

De journalist wordt al jarenlang bedreigd vanuit het criminele milieu. Hij wordt dag en nacht beveiligd. Van den Heuvel is na het incident naar het hoofdkantoor van de Landelijke Eenheid in Driebergen gebracht. Daar was enige tijd zware beveiliging.