Tientallen doden bij luchtaanval op vluchtelingenkamp in Ethiopische regio Tigray

Bij een luchtaanval op een vluchtelingenkamp in de Ethiopische regio Tigray zijn zeker 56 mensen omgekomen. Lokale reddingswerkers zeggen tegen persbureau Reuters dat 30 mensen gewond zijn geraakt, onder wie ook kinderen.

Volgens hulpverleners vond de aanval plaats op een kamp in de stad Dedebit, in het noordoosten van Tigray, dicht bij de grens met Eritrea. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanval zitten. De regering ontkende eerder geweld te gebruiken tegen burgers in de strijd met de rebellen van het Volksbevrijdingsleger van Tigray (TPLF).

Dat gewelddadige conflict brak veertien maanden geleden uit. Sindsdien woedt een bloedige burgeroorlog tussen regeringstroepen en het TPLF. De strijd heeft zich uitgebreid over meerdere regio's. De rebellen boekten terreinwinst en rukten op naar de hoofdstad Addis Abeba, maar trokken zich eind december terug uit twee regio's.

Duizenden doden

Gisteren schreef de Ethiopische regering in een verklaring dat ze wil praten met de rebellen uit de regio in het noorden van het land. Ook verleende de regering amnestie aan belangrijke politieke gevangenen die steun hadden betuigd aan de opstandelingen in Tigray.

Duizenden mensen zijn sinds het begin van de oorlog gedood en miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen.