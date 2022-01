Laatste wedstrijd in Thialf ooit voor Kramer: 'Ben er niet extra mee bezig'

Kramer kan zich de eerste keer nog goed herinneren, tijdens een NK allround. Maar alle tijden en records weet hij niet precies meer. "Daar ben ik nooit echt mee bezig geweest."

Het einde van zijn carrière nadert voor de viervoudig olympisch kampioen, die gekweld door rugklachten zijn piekmomenten nauwkeurig moet plannen.

"Het wordt wel een beetje een lastige rit, omdat ik laag sta in de wereldbekerstand. Ik ben blij met gisteren en ik wil vandaag gewoon een goede vijf rijden", aldus Kramer. "Ik weet dat het mijn laatste rit hier is. Ergens ook speciaal, jammer dat het een leeg Thialf is. Maar ook daar hebben we mee te dealen."