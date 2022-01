De Blois draait warm voor Peking met beste seizoensprestatie in wereldbeker

Snowboarder Glenn de Blois is in het Russische Krasnojarsk zesde geworden bij de vierde wereldbekerwedstrijd cross. Dat is zijn beste prestatie dit seizoen, een kleine maand voor de start van de Olympische Winterspelen in Peking.

De Blois zette in de kwalificatie de dertiende tijd neer. Daarna schopte hij het tot de halve finales, waarin hij het eerste deel van de race aan kop ging. De Duitser Martin Nörl en de Fransman Merlin Surget gingen hem echter nog voorbij, waardoor hij tot de troostfinale was veroordeeld.

Daarin gleed De Blois naar de tweede plek, achter de Canadees Eliot Grondin. Nörl ging er uiteindelijk met de zege vandoor. De Britse Charlotte Bankes was de beste bij de vrouwen.

Focus op de Spelen

De 26-jarige De Blois focust zich voor dit jaar vooral op de Spelen, waarvoor hij al is geplaatst. Een jaar geleden bewees hij met een wereldbekerzege in het Italiaanse Chiesa in Valmalenco met de besten mee te kunnen en vorig seizoen eindigde hij in het klassement als vierde.

Glenn de Blois liet zich eerder al enthousiast uit over de omstandigheden in Peking.