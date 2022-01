Hangbuikzwijntjes Flevoland na dagenlange zoektocht gevangen

In het Kuinderbos in de Noordoostpolder zijn de drie gedumpte hangbuikzwijntjes gevonden die sinds dinsdag spoorloos waren. Ze zaten onder een oude hut. Het vierde achtergelaten zwijntje was al eerder gevangen.

Boswachter Harco Bergman wist de resterende biggen op te sporen met behulp van een warmtecamera, meldt Omroep Flevoland. Vervolgens zijn ze met een speciaal getrainde hond gevangen.

De boswachter meldde vorig weekeinde dat er afgelopen zaterdag vier jonge zwijntjes waren achtergelaten in het Kuinderbos. Hij zei erbij dat de dieren moesten worden gevangen, omdat ze niet in het wild thuishoren en mogelijk ziektes bij zich dragen. Omdat het hoefdieren zijn, kan dat gevaar opleveren voor de reeën in het gebied.

Kansrijke vangplek

Een van de vier hangbuikzwijntjes werd zondag al gevangen. De andere drie werden dinsdag gezien, maar wisten te ontkomen. Daarna waren ze in geen velden en wegen te bekennen. Boswachter Bergman strooide kilo's mais en maakte extra afrasteringen met gaas. "Ik probeer ze zo naar een kansrijke vangplek te lokken. De aanhouder wint, hoop ik maar."

Een tip van een wandelaar zette de boswachter op het goede spoor. De drie zwijntjes zaten onder een oude hut, bevestigde de warmtecamera. Bram, de speciaal getrainde diensthond van Bergmans collega, haalde ze daar gisteravond zonder problemen vandaan.

Vanochtend zijn de zwijntjes overgedragen aan hun nieuwe eigenaren, particulieren die hebben beloofd goed voor de dieren te zorgen. Voor de vierde big is nog geen nieuw thuis, die zit zolang in de opvang van de dierenambulance.