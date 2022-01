Djokovic dacht dat recente coronabesmetting hem vrijstelling verschafte

Djokovic kreeg op 16 december een positief resultaat van een PCR-test. Op 30 december ontving hij vervolgens een brief van het hoofd van de medische dienst van de Australische tennisbond, waarin stond dat hij een "medische uitzondering van coronavaccinatie" had, op basis van het feit dat hij recent hersteld was van een infectie.

Dat stellen de advocaten van de Serviër in documenten die de Australische federale rechtbank heeft gepubliceerd. Maandag staat een hoorzitting gepland in de rechtszaak die Djokovic heeft aangespannen om het intrekken van zijn visum aan te vechten.

Novak Djokovic is vorige maand besmet geweest met het coronavirus, en heeft op basis daarvan een medische vrijstelling ontvangen waarmee hij dacht zonder vaccinatiebewijs Australië in te mogen.

Kort voordat Djokovic' verweer openbaar werd, kwam al naar buiten dat de Australische tennisbond spelers inderdaad foutief geïnformeerd heeft dat een eerdere besmetting reden voor medische vrijstelling is. Dit ondanks het feit dat het ministerie van volksgezondheid de bond tot tweemaal toe te kennen had gegeven dat dit niet het geval was.

Djokovic vecht het intrekken van zijn visum aan op basis van meerdere administratieve fouten. Hij zegt dat hij erop vertrouwde al het nodige te hebben gedaan om Australië binnen te komen.

Quarantainehotel

Djokovic, die zich nooit heeft uitgelaten over het feit of hij wel of niet is gevaccineerd tegen het coronavirus, verblijft momenteel in een quarantainehotel in Melbourne. Hij hoopt dat hij kan deelnemen aan de Australian Open, die op maandag 17 januari begint.