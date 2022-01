Amerikaanse topfavoriete 500 meter glijdt uit en loopt ticket Winterspelen mis

Voor de Amerikaanse schaatsster Erin Jackson is de kwalificatie voor de Olympische Winterspelen uitgelopen op een enorme deceptie. De topfavoriete voor een gouden medaille op de 500 meter gleed uit tijdens het kwalificatietoernooi en is daardoor vrijwel zeker niet actief in Peking.

Brittany Bowe en Kimi Goetz legden namens de Verenigde Staten beslag op de tickets. Alleen als een van die twee zich terugtrekt, zou Jackson nog mee mogen naar de Spelen.

"Vooral als de nummer één van de wereld zou het vreemd zijn om niet naar de Olympische Winterspelen te gaan", zegt Jackson. "Ik heb het gevoel dat ik het zelf heb verprutst. Het ligt absoluut aan mij, maar ik geef de hoop nog niet op. Ik wacht af en merk wel wat de uitkomst is."

Stormachtige ontwikkeling

De 29-jarige Jackson is pas vijf jaar actief als schaatsster, maar maakte sindsdien een stormachtige ontwikkeling door. Op de Spelen in Pyeongchang werd ze nog 24ste van de 31 deelnemers, maar het afgelopen jaar was ze in vier van de acht wereldbekerwedstrijden de beste op de 500 meter.

In Peking komen Femke Kok, Jutta Leerdam en Michelle de Jong in actie op de 500 meter voor Nederland.