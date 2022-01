Verdacht drugsafval in Valkenburg blijkt oliebollenbeslag

Een opmerkelijke vondst gisteren tussen de snelweg A44 en het Valkenburgse Meer, niet ver van Leiden. In het gras zagen politieagenten daar 27 emmers die gevuld leken met drugsafval. In allerijl schakelden ze de brandweer in. Die deed onderzoek en constateerde na metingen dat het om gistend oliebollenbeslag ging.

De politie vond de emmers langs de J. Pellenbargweg in Valkenburg (Z.H.). "Er werd aanvankelijk gedacht aan drugsafval", aldus een woordvoerder van de politie bij Omroep West. Reden om de vondst omzichtig te behandelen en voor alle zekerheid de hulp van de brandweer in te roepen.

Na metingen van de brandweer bleek er geen sprake te zijn van een gevaarlijke stof. Wie de emmers heeft achtergelaten is onbekend. De gemeente heeft de bakken afgevoerd.