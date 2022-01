Schreuder zat bij Barcelona en Ajax, maar wil nog een keer op eigen benen staan

De inkt van Alfred Schreuders handtekening bij Club Brugge was maandag nauwelijks opgedroogd of critici in de Belgische media trokken al in twijfel of hij wel de goede man op de goede plaats is. "Je hebt iemand met uitstraling nodig. Is Schreuder zo iemand? Ik weet het niet", sneerde voormalig Belgisch international Marc Degryse. "Dat mag hij vinden", wuift Schreuder de kritiek weg vanuit Spanje, waar hij met Club Brugge op trainingskamp is. "Ik vind dat prima, we hebben gelukkig een vrij land waarin iedereen zijn mening mag hebben." Toch komen de twijfels voor Schreuder zelf niet als totale verrassing. "Als mensen in de buitenwacht denken: hij moet zich nog bewijzen, dan snap ik dat." Hoffenheim en FC Twente Veel ervaring als hoofdtrainer heeft Schreuder namelijk niet. Eerder zat hij als baas op de bank bij het Duitse Hoffenheim en FC Twente. Maar Schreuder heeft vertrouwen: "Voor mezelf hoef ik mij niet te bewijzen." "Ik weet van mezelf dat ik het bij Hoffenheim heb laten zien. Daar is het eigenlijk gewoon heel goed gegaan", zegt Schreuder. "En bij Twente, in een heel moeilijke situatie, ben ik ook twee jaar hoofdtrainer geweest. Dat was pittig, toen was ik nog jong, en heb ik veel geleerd."

First day at the office! 💼⚽️ pic.twitter.com/ivivPQnSSD — Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 4, 2022

Na succesvolle (en minder succesvolle) avonturen als assistent-trainer onder Julian Nagelsmann (toen Hoffenheim, tegenwoordig Bayern München) Erik ten Hag (Ajax) en Ronald Koeman (FC Barcelona) ziet Schreuder in Brugge weer een kans zichzelf 'als persoon' te ontwikkelen. "Nu kwam dit op mijn pad en ik had zoiets van: ik wil nog een keer op eigen benen staan." Aan vertrouwen vanuit de bestuurskamer van Club Brugge is in ieder geval geen gebrek. "Alfred is de juiste man op het juiste moment", zei algemeen directeur Vincent Mannaert in de Belgische media. "Na 2,5 uur waren zij ervan overtuigd dat ik de nieuwe trainer moest worden", zegt Schreuder over zijn gesprek met Mannaert. "Dat gaf mij natuurlijk veel vertrouwen." Tiki-taka in Brugge En dat is prettig bij zo'n grote club, want dat is regerend kampioen Brugge in de ogen van Schreuder. "Heel groot, dat weten we in Nederland ook. Het is vergelijkbaar met de grootte van Feyenoord." Bij een grote club hoort ook een herkenbare speelstijl. Als het aan Schreuder ligt, tovert zijn nieuwe ploeg binnenkort duizelingwekkende driehoekjes op de mat. Tiki-taka-voetbal, naar het spel van FC Barcelona en Ajax. "Die manier van spelen zou heel goed bij Club kunnen passen. Het zou mooi zijn als we daar dichtbij kunnen komen." Maar heeft Club daar de spelers wel voor? "Ik had al wel contact met de technisch manager over spelers die het bestuur eventueel wilde halen", zegt Schreuder.

Schreuder bij FC Barcelona - ANP

Aantrekkelijk voetballen wil iedere trainer, maar Schreuders eerste zorg is de achterstand op koploper Union Sint-Gillis. En die is fors, zeven punten. Stap één: "Minder tegengoals krijgen, en dat vergt een hoop arbeid." Dan komt de uiteindelijke doelstelling vanzelf in beeld. "De club wil voor de titel spelen en we staan al in de halve finales van de beker." Of in die jacht op de koploper nog plek is voor de Nederlanders in de selectie laat Schreuder in het midden. "Het is een voordeel dat ik de Nederlanders (Noa Lang, Bas Dost en Ruud Vormer, red.) goed ken, dus ik wil ze ook zien op bepaalde posities." Maar Schreuder benadrukt dat er 'ook veel goede Belgische spelers' zijn. "Het is niet zo dat Nederlandse spelers een voorkeur krijgen. Iedereen moet laten zien dat ze van meerwaarde zijn voor het team."