Openingsdag EK afstanden in teken van onrecht, miscommunicatie en een afvoerputje

Dat Patrick Roest samen met zijn kompanen Sven Kramer en Marcel Bosker op de derde editie van het toernooi zegevierde in een baanrecord van 3.37,97, leek weinig meer dan een voetnoot in de rijke historie van het schaatsen.

Tijden, Europese titels en, bij hoge uitzondering, zelfs corona. Het waren bijzaken op de eerste dag van de EK afstanden in de opnieuw akelig lege schaatstempel Thialf. Het ging 27 dagen voor het ontsteken van het olympisch vuur in Peking over heel andere zaken. Over onrecht, miscommunicatie, verklaringen, koffie en een afvoerputje.

"Het OKT was een slagveld", zei Coopmans. "Ik wil het woord 'trauma' niet in de mond nemen. Maar zo'n toernooi doet linksom of rechtsom verschrikkelijk veel pijn. Ook bij Roest. Hij is daarin alleen niet de enige. Nu wordt al die andere schaatsers die een ticket hebben gemist tekortgedaan, omdat het alleen over Roest gaat. En dat is zonde."

Praten met Roest, zo zei de bondscoach, gebeurt pas na de EK. "En ik ben niet bang dat het dan niet goed komt. Er zijn emoties die verwerkt moeten worden. Pas daarna kunnen we over tot de orde van de dag.

De bondscoach zei zich de laatste dagen vooral te hebben gestoord aan de toon van het publieke debat over de vraag of Bosker niet beter voor de massastart in plaats van de 1.500 meter had kunnen worden aangewezen, zoals Roest begin deze week in een verklaring had voorgesteld. Afgaande op de sociale media leek Coopmans plots een slordige zeventien miljoen collega's te hebben en dat zinde hem maar matig.

"Wat me steekt, is dat onderdelen als de ploegenachtervolging en de massastart als het afvoerpuntje van het schaatsen worden gezien. Iedereen komt met namen, zo van: die en die kunnen ook wel meedoen. Mensen die dat roepen, hebben alleen geen enkele notie wat er gevraagd wordt om mee te doen om de prijzen."

Geen spijt

De man die misschien bijna als geen ander wel degelijk recht van spreken had in dezen, Roest dus, bleef vrijdag in de catacomben van Thialf desgevraagd nog altijd achter zijn woorden staan.

"Zulke uitspraken doen is niet helemaal mijn ding. Het voelde niet lekker, maar was wel hard nodig. Als je er mee rond blijft lopen, gaat het alleen maar aan je knagen."

Nee, hij had er geen seconde spijt van gehad dat hij eindelijk eens zijn tanden had laten zien. "Het is goed geweest om te laten zien hoe ik me voel. Al wist ik vanaf het eerste moment dat ik niets meer aan de situatie kon veranderen."

Het getuigde, zo herhaalde hij nog maar eens, van weinig respect voor een schaatser van zijn statuur dat hij nota bene tijdens een krachttraining van zijn ploeggenoten moest horen dat niet hij, maar Bosker in Peking start op de 1.500 meter. Liever had hij zijn teamgenoot zien starten op de massastart, zodat hij zelf in China kon aantreden op de metrische mijl.

"Ik voel me vooral gepasseerd", klonk hij voor zijn doen nog altijd ferm. "Dit is onrecht, de hele situatie komt gewoon heel raar over. Ik zat midden in de discussie, maar stond er tegelijkertijd ook weer buiten."

Dat De Wit zich verdedigde met het argument dat hij slechts schaatsers persoonlijk had ingelicht voor wie de situatie na het OKT "wezenlijk was veranderd" en toezegde op korte termijn met Roest een kop koffie te gaan drinken, deed niets aan de onvrede van de schaatser af. Hij had er zo zijn redenen voor om nogmaals zijn gal te spuwen.