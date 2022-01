Wekdienst 8/1: Eerste vergadering nieuwe ministers • Afscheidsdienst 14-jarige Esmee

Goedemorgen! De nieuwe kandidaat-ministers zitten vandaag voor het eerst samen om af te spreken wie waarover gaat. En in Leiden is een afscheidsdienst voor de 14-jarige Esmee.

We beginnen met het weer. 's Ochtends is het nog zo goed als droog, later op de dag valt op steeds meer plaatsen regen. Lokaal is natte sneeuw niet uitgesloten. De middagtemperatuur ligt rond 4 graden, in de avonduren loopt de temperatuur op veel plaatsen op.