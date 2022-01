Arrestaties wegens 'verraad' in Kazachstan; Tokajev bedankt Poetin

De onlusten in Kazachstan lijken uit te lopen op een zuivering binnen het bewind. Vanochtend meldde de binnenlandse veiligheidsdienst KNB dat zijn voormalige hoofd en oud-premier Karim Masimov is opgepakt op verdenking van hoogverraad. Ook een onbekend aantal andere voormalige overheidsfunctionarissen is wegens hoogverraad gearresteerd.

Masimov werd eerder deze week ontslagen door president Tokajev. Het is niet bekend waar de beschuldiging van verraad op is gebaseerd. Ook is niet duidelijk hoeveel leden van de politieke elite van het land zijn gearresteerd.

Eerder bleek al dat president Tokajev de onlusten gebruikt om schoon schip te maken en meer macht naar zich toe te trekken. Hij ontsloeg de regering en zette zijn voorganger Nazarbajev af als voorzitter van de nationale veiligheidsraad.

Masimov stond bekend als een bondgenoot van de nog altijd invloedrijke Nazarbajev. De protesten van de afgelopen dagen waren voor een belangrijk deel gericht tegen Nazarbajev, die de afgelopen tientallen jaren zichzelf en zijn familie verrijkte en nog altijd aan de touwtjes zou trekken.

Controle

Ook vannacht werden weer schoten gehoord in Almaty, de grootste stad van het land. Toch lijkt het erop dat de ordetroepen de situatie onder controle hebben. Ze hebben opdracht gekregen in het hele land met scherp te schieten op demonstranten en relschoppers.

De ordetroepen van president Tokajev hebben mede de overhand gekregen dankzij de steun van Russische troepen, die deze week werden gezonden als onderdeel van een zogenaamde vredesmacht.

Het Kremlin maakte vanochtend bekend dat president Poetin een lang telefoongesprek heeft gevoerd met president Tokajev. Daarin zei Tokajev dat de situatie in Kazachstan is gestabiliseerd en bedankte hij de Russische president voor de geboden hulp.

Poetin steunde volgens het Kremlin Tokajevs idee om een videoconferentie te houden met de andere leden van de CSTO, het militaire bondgenootschap onder leiding van Rusland dat het regime in Kazachstan te hulp is geschoten. Op die videoconferentie zullen de leiders van de zes lidstaten spreken over verder maatregelen om de orde te handhaven in Kazachstan.

Nazarbajev

Intussen trekken westerse landen hun handen van Kazachstan af. Duitsland stopt voorlopig met het leveren van wapens en Amerika heeft niet-essentieel ambassadepersoneel toestemming gegeven het land te verlaten.

Russische militairen beveiligen het vliegveld van Almaty. Ondertussen meldt het Wit-Russische staatspersbureau dat president Loekasjenko met de Kazachse oud-president Nazarbajev heeft gebeld en dat de twee "de stand van zaken in Kazachstan in detail hebben besproken".

Dit zijn beelden van de onrust deze week: