'Rotterdam koploper rechtszaken bijstandsfraude'

Rotterdam is met afstand koploper in aantallen rechtszaken tussen de gemeente en mensen met een bijstandsuitkering, meldt Trouw op basis van een inventarisatie van alle uitspraken die de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vorig jaar publiceerde.

De CRvB is de hoogste bestuursrechter in socialezekerheidszaken. Van de 579 rechtszaken in hoger beroep op het gebied van gemeenten en bijstand die in 2021 dienden, kwamen 133 uit Rotterdam: bijna een kwart.

"Amsterdam volgt met 41 zaken op grote afstand, terwijl daar in absolute zin meer mensen met een bijstandsuitkering wonen: 42.000 om 38.000 in juli 2021", schrijft de krant. In heel Nederland ontvangen ruim 400.000 mensen een bijstandsuitkering.

Casino's

De meeste zaken die de CRvB het afgelopen jaar behandelde, komen uit 2017 of 2018. Vooral tussen 2014 en 2018 voerde Rotterdam een actief anti-fraudebeleid. Een van de dingen waar de gemeente op lette, waren geldopnames in casino's.

"Van twintig Rotterdammers eiste de gemeente bedragen van tussen 4000 en 22.000 euro aan te veel ontvangen bijstand terug. In al die zaken kreeg de gemeente grotendeels of (meestal) geheel gelijk."