Sleutel cel Mandela toch niet geveild, 'moet worden teruggegeven'

De sleutel van de cel op Robbeneiland waar Nelson Mandela jarenlang in vast heeft gezeten, wordt niet geveild. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Cultuur zegt dat het met veilinghuis Guernsey's uit New York heeft afgesproken dat de sleutel naar Zuid-Afrika wordt teruggebracht omdat het nationaal erfgoed is.

"De sleutel is het levende bewijs van de lange weg van Zuid-Afrikanen naar vrijheid en behoort toe aan de Zuid-Afrikanen. Daarom moet het worden teruggegeven aan het land", zegt het ministerie.

Op de veiling zouden eind deze maand ook andere spullen van Mandela onder de hamer gaan. Daarvan wordt nog onderzocht of ze nationaal erfgoed vormen.

De veiling gaat in ieder geval voorlopig niet door. Op zijn website zegt Guernsey's dat de veiling is uitgesteld vanwege een onderzoek van de Zuid-Afrikaanse autoriteiten die gaan over het behoud van cultureel erfgoed.

Bewaker

Toen vorige maand bekend werd dat onder meer de sleutel zou worden geveild, leidde dat tot verontwaardigde reacties in Zuid-Afrika. Mandela's bewaker en latere vriend Christo Brand bood de sleutel te koop aan. De opbrengst was bedoeld voor een herinneringstuin in Qunu, waar Mandela is begraven. De oud-activist en president overleed in 2013 op 95-jarige leeftijd.