Prijzengeld voor golftoernooi US Women's Open bijna verdubbeld

Het prijzengeld voor de U.S. Women's Open wordt dit jaar fors verhoogd. De winnaar van het golftoernooi krijgt 10 miljoen dollar (omgerekend 8,8 miljoen euro). De kampioen van 2021, de Filipijnse Yuka Saso, kreeg 5,5 miljoen dollar (4,8 miljoen euro).

De verhoging maakt deel uit van de samenwerking tussen organisator USGA en een nieuwe sponsor. "Voor meer dan 75 jaar hebben kleine meisjes over de hele wereld erover gedroomd de U.S. Women's Open te winnen", zegt ceo Mike Whan. "Deze samenwerking met ProMedica stelt ons in staat om het kampioenschap ieder jaar duurzaam te laten groeien." Het toernooi vindt begin juni plaats.

De prijzenpot is nog niet gelijk aan die van de U.S. Open. Het prijzengeld voor de mannelijke variant was vorig jaar 12,5 miljoen dollar. In 2026 moet het prijzengeld voor de vrouwen 12 miljoen dollar zijn, zegt USGA.