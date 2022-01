Prijzengeld voor golfsters op US Open dit jaar bijna verdubbeld

Het prijzengeld voor vrouwen bij de US Open wordt dit jaar fors verhoogd. Het totale prijzengeld voor het golftoernooi wordt 10 miljoen dollar (omgerekend 8,8 miljoen euro). In 2021 was de prijzenpot bij de vrouwen 5,5 miljoen dollar.

De verhoging maakt deel uit van de samenwerking tussen organisator USGA en een nieuwe sponsor. "Alle meisjes die van golf houden, dromen ervan dit toernooi ooit eens te winnen", zegt Mike Whan, de directeur van het toernooi. "We hopen dat dit een extra stimulans is om niet op te geven. Vrouwen verdienen dit."

Ontwikkeling

Het toernooi vindt begin juni plaats. De prijzenpot van de vrouwen is overigens nog niet gelijk aan die van de US Open voor mannen. Het prijzengeld voor de mannelijke variant was vorig jaar 12,5 miljoen dollar. In 2026 moet het prijzengeld voor de vrouwen 12 miljoen dollar zijn, zegt USGA.

"Ik durf te beweren dat we nog maar aan het begin staan van een ontwikkeling", aldus Whan. "We zijn er trots op dat wij als eerste deze stap kunnen zetten."