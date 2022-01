Eerste divisie hervat: Roda JC wint Limburgse derby

Roda JC heeft de Keuken Kampioen Divisie hervat met een zege op MVV. De Limburgse derby werd met 1-0 gewonnen. Hekkensluiter FC Dordrecht won eerder op de avond bij Helmond Sport. Tijdens de vorige ontmoeting tussen Roda en MVV ging het op de tribunes flink mis. In oktober sloeg in stadion De Geusselt de vlam in de pan, vloog er vuurwerk over en weer door de lucht en werd het duel uiteindelijk gestaakt. Zulke situaties ontvouwden zich vrijdagavond in het lege Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade niet, waar tegenover stond dat er van een echte 'derbysfeer' geen enkele sprake was. Het Roda van trainer Jurgen Streppel bezette voor aftrap van de Limburgse derby de zevende plek op de ranglijst, waarmee promotie naar de eredivisie nog niet definitief uit zicht is. Voor MVV ligt dat anders: de Maastrichtenaren beleefden een wisselvallige eerste seizoenshelft en staan dertiende. Roda sterker in eerste helft In de Zuid-Limburgse kou was het de thuisploeg die domineerde. Roda had in de eerste minuten van de wedstrijd nog enige moeite het spel te maken, maar werd gaandeweg de eerste helft steeds vaker gevaarlijk. Het resulteerde in een goede kans voor spits Dylan Vente en een spectaculair schot op de lat van Patrick Pflücke. Een treffer leverde het nog niet op.

Schot van Patrick Pflücke op de lat - Pro Shots

Kort na de pauze kwam de beloning voor Roda wel. Pflücke zette een aanval op via de linkerkant, kreeg de bal in de zestien voor zijn voeten en schoot in de lange hoek de 1-0 binnen. Dat een volgende goal niet al kort daarna viel, was een klein wonder. Zowel Bryan Limbombe (hard schot) als Vente (kopbal) raakte de lat. MVV maakte eigenlijk geen enkele aanspraak op de gelijkmaker, maar kwam daar na een dik uur spelen toch erg dichtbij. Een kopbal van Clint Essers werd door Roda-verdediger Stefano Marzo van de lijn gehaald. Het was meteen ook het laatste echte teken van verzet van de Maastrichtenaren. Hekkensluiter Dordrecht wint weer eens De eerste speelronde van 2022 was eerder op de avond al afgetrapt door Helmond Sport en FC Dordrecht. Het duel in de kelder van de eerste divisie - Helmond bezet de zeventiende plek en Dordrecht de laatste - werd in de slotfase in Dordts voordeel beslist. In de 84ste minuut maakte spits Stijn Meijer de winnende 1-2. Het was pas de derde zege van Dordrecht in dit seizoen.

Het duel tussen Helmond Sport en Dordrecht eindigde in 1-2 - Pro Shots