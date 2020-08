Directeur Belgische luchtvaartpolitie overgeplaatst na dood passagier

De directeur van de luchtvaartpolitie in België is overgeplaatst naar een andere dienst naar aanleiding van de gewelddadige behandeling van een Slowaakse man die daarbij overleed. De directeur, Danny Elst, blijkt niet van onbesproken gedrag.

Twee dagen geleden legde een andere hoge politiefunctionaris in België zijn werk al neer vanwege het incident. André Desenfants, de nummer 2 van de Belgische federale politie en ook verantwoordelijk voor de luchtvaartpolitie, zei dat hij een stap opzij doet zolang er een onderzoek loopt.

Het incident vond al plaats in februari 2018, maar camerabeelden ervan werden woensdag bekendgemaakt door een Vlaamse krant. Te zien is dat in een politiecel op de luchthaven van Charleroi politiemensen boven op de 38-jarige Slowaak Jozef Chovanec gaan zitten, terwijl een agente naast hen de Hitlergroet brengt. Chovanec overleed daarna. De beelden hebben in België tot geschokte reacties geleid.

Al eerder in opspraak

Het besluit om directeur Danny Elst van de luchtvaartpolitie over te plaatsen is gisteren al genomen, meldt de VRT, maar de federale politie wilde er toen niets over zeggen "in het belang van het psychosociale welzijn van Elst en de impact op zijn gezin". Naar welke dienst hij is overgeplaatst, is niet bekendgemaakt.

In tegenstelling tot Desenfants, die de bewuste beelden naar eigen zeggen nooit onder ogen kreeg, was Elst vermoedelijk wel op de hoogte van wat zich in Charleroi had afgespeeld. Dat zal moeten blijken uit het interne politieonderzoek.

Volgens de VRT is Elst ook al eerder in opspraak gekomen. Drie jaar geleden kwamen wantoestanden aan het licht bij de dienst repatriëringen waarvan hij ook het hoofd is. Tijdens repatriëringen naar verre landen bezochten leden van zijn dienst prostituees. Er was ook sprake van onzedelijk gedrag en drankmisbruik.

'Agenten niets te verwijten'

De advocaat die drie van de betrokken agenten vertegenwoordigt, zegt dat haar cliënten niets te verwijten valt. De Slowaak moest uit een vliegtuig gehaald worden en gedroeg zich bij zijn arrestatie agressief en vreemd. In de cel sloeg hij zijn hoofd tegen de muur, tot bloedens toe. Agenten hielden hem daarom in de cel in bedwang.

"Het slachtoffer was een gevaar voor zichzelf en voor anderen. Mijn cliënten hebben op strikte en proportionele wijze geweld gebruikt om het individu in bedwang te houden", zegt de advocaat tegen de VRT.

Zij vindt ook dat het onderzoek naar de feiten tot nu goed verliep, ook al duurt dat onderzoek al 2,5 jaar. De vrouw van het Slowaakse slachtoffer vindt dat veel te lang.

Meer juridisch onderzoek

De Belgische Hoge Raad voor de Justitie heeft bij wijze van uitzondering bij justitie om meer informatie gevraagd: "We willen meer uitleg over het verloop van het onderzoek. Of er ergens abnormale vertragingen zijn geweest bijvoorbeeld of misschien aanwijzingen van disfuncties. Op basis daarvan zullen we nagaan of er verder onderzoek nodig is wat ons betreft."

De 22-jarige agente die op de beelden de Hitlergroet brengt, heeft inmiddels laten weten dat het een fout grapje was op een gespannen moment en dat ze zich schaamt. Het zou een reactie zijn op uitlatingen van de Slowaak, die de agenten voor fascisten zou hebben uitgemaakt. De agente is overgeplaatst naar een andere functie.

Verschillende politieke partijen in België hebben aangedrongen op een grondig onderzoek. Volgende week komen er twee Kamercommissies samen om over de zaak te praten.