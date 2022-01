Door coronavirus geplaagd Bayern hervat Bundesliga met thuisnederlaag

Sven Ulreich, Malik Tillman en Marc Roca. Het zijn namen die niet wekelijks opduiken in de opstelling van Bayern München. De Duitse koploper hervatte de Bundesliga vrijdagavond noodgedwongen met een deels geïmproviseerd elftal en verloor, met 2-1 van Borussia Mönchengladbach.

De Bayern-selectie werd de afgelopen dagen geplaagd door een flinke corona-uitbraak. Liefst negen spelers, onder wie de vaste krachten Manuel Neuer, Leroy Sané en Alphonso Davies, werden positief getest. De Rekordmeister werd door Duitse media al omgedoopt in de Corona-Meister.

Lewandowski slaat weer toe

Coach Julian Nagelsmann zag bovendien een aantal spelers afhaken vanwege een blessure en moest dus een beroep doen op een flink contingent jeugdspelers. Zo zat de pas 16-jarige Arijon Ibrahimović (geen familie van Zlatan Ibrahimovic) op de bank en maakten Paul Wanner (eveneens zestien) en Lucas Copado (zeventien) na rust hun debuut.

Ondanks alle perikelen stond er in de lege Allianz Arena nog een behoorlijk aantal bekende namen aan de aftrap. Zo keerde Joshua Kimmich terug in het elftal van Bayern. De verdedigende middenvelder was de afgelopen tijd de hoofdrolspeler van een nationale discussie in Duitsland.

Kimmich onthulde in oktober dat hij nog niet gevaccineerd was. Het kwam hem op een hoop kritiek te staan. Toen hij een maand later besmet raakte met het coronavirus, liet Kimmich zich alsnog inenten. Van die besmetting, waarvan hij flink wat last had, is hij inmiddels hersteld.