Commissaris van de koning Groningen bereid naar rechter te stappen om gasbesluit

Het is een bericht waar veel Groningers helemaal niet op zaten te wachten: de gaskraan moet toch weer verder open deze winter. Voor René Paas, commissaris van de koning in de provincie, kwam het besluit als een "duveltje uit een doosje". "We gaan eerst in gesprek met de staatssecretaris", zegt hij. "Maar we zijn bereid om opnieuw te procederen tegen de staat om dit besluit tegen te houden."

"Ik realiseer me dat het een teleurstelling is voor de mensen in het aardbevingsgebied dat er tijdelijk extra aardgas gewonnen moet worden", zegt demissionair minister van Economische Zaken Stef Blok. "Maar dat is wel onvermijdelijk." Ook premier Rutte begrijpt de teleurstelling, maar zegt dat het niet anders kan."

"Ik heb niet zo veel aan dit begrip van Rutte en Blok", zegt Paas. "Het is het oudste argument dat we kennen. De leveringszekerheid is altijd belangrijker geweest dan de veiligheid van Groningers. Die trekken weer aan het kortste eind."

Alle zeilen bijzetten

Dat de gaskraan toch verder open moet, heeft meerdere oorzaken. Zo hebben de Duitsers dus meer gas nodig en Nederland is contractueel verplicht dat te leveren. Daarnaast heeft de bouw van een stikstoffabriek die geïmporteerd gas geschikt zou maken voor Nederlandse huishoudens vertraging opgelopen.

"Die stikstoffabriek had er kunnen staan, als minister Kamp meer haast had gemaakt", zegt Paas. "Als je laat begint, krijg je verrekte veel haast. We hebben nu maanden vertraging opgelopen, de nieuwe staatsecretaris moet alle zeilen gaan bijzetten. Ik ben niet overtuigd dat alles is geprobeerd, corona is de moeder van alle excuses. Laten we kijken of we met extra geld en middelen nog een versnelling kunnen brengen."

In Groningen zijn ze boos en gefrustreerd. "Geld, dat is het enige wat telt in dit gaswinningsverhaal", zegt een bewoner in de video hieronder. "Geld, geld, geld."