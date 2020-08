De uitzending van 23 augustus: Hoe moet politie omgaan met reloproepen? / Blijft achterban Trump trouw? / Tijdreis naar Europa anno 1900

Het gebeurde de afgelopen dagen al regelmatig en ook vandaag zijn er weer verschillende jongeren opgepakt die via social media een oproep deden om te komen rellen. En dat is precies het probleem waar de politie voor staat. De jongeren vormen geen vaste groep uit een bepaalde wijk maar het zijn hybride groepen die elkaar online vinden. Hoe moet de politie hiermee omgaan? We spreken met Arnout de Vries van TNO. Hij onderzoekt hoe politie en gemeenten meer gebruik kunnen maken van social media om de openbare orde te verbeteren.

Blijft Trumps achterban hem ook trouw in dit crisisjaar?

Afgelopen week stond in het teken van de Democratische partijconventie. Komende week is het de beurt aan Donald Trump en zijn Republikeinse partij in het gevecht om zijn herverkiezing. Wat opviel aan vier jaar Trump: zijn achterban is hem hondstrouw gebleven. Maar geldt dat ook nog steeds in dit crisisjaar?

Correspondent Arjen van der Horst reisde af naar Luzerne County in de staat Pennsylvania, op zoek naar de trouwe Trump-stemmer. Luzerne County is van oudsher een Democratisch bolwerk. Maar in 2016 won Trump er met overmacht. En die winst speelde een cruciale rol in de verkiezingsoverwinning van Trump.