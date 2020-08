De uitzending van 23 augustus

Blijft Trumps achterban hem ook trouw in dit crisisjaar?

Afgelopen week stond in het teken van de Democratische partijconventie. Komende week is het de beurt aan Donald Trump en zijn Republikeinse partij in het gevecht om zijn herverkiezing. Wat opviel aan vier jaar Trump: zijn achterban is hem hondstrouw gebleven. Maar geldt dat ook nog steeds in dit crisisjaar?

Correspondent Arjen van der Horst reisde af naar Luzerne County in de staat Pennsylvania, op zoek naar de trouwe Trump-stemmer. Luzerne County is van oudsher een Democratisch bolwerk. Maar in 2016 won Trump er met overmacht. En die winst speelde een cruciale rol in de verkiezingsoverwinning van Trump.