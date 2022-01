Sluiting hoger onderwijs heeft steeds grotere impact op studenten

Studenten komen bij hem langs met een breed scala aan klachten, van depressie tot heimwee. Sinds de scholen weer dicht zijn, merkt hij dat studenten weer vaker aankloppen. "Het perspectief is wel een beetje weg voor studenten."

De studentpsychologen zijn een eerste aanspreekpunt voor studenten die niet lekker in hun vel zitten. "We proberen samen te kijken waar de mogelijkheden liggen voor studenten om nog wat geluksmomentjes te vinden", zegt studentpsycholoog Jerre Mijnarends van de Universiteit Utrecht.

De aanloop bij de studentpsychologen van de Universiteit Utrecht is zelfs zo groot, dat de universiteit op zoek is naar nieuwe psychologen die kunnen bijspringen. Nu zijn ze nog met zeven, maar dat moeten er tien worden.

Er is een soort belofte dat je studentenperiode de mooiste periode van je leven hoort te zijn. Ik merk toch wel dat ik dat mis.

Quote

Dat geldt ook voor Mohamed El Hirech, die sociologie en Arabische taal en literatuur studeert aan de Universiteit van Amsterdam. In het begin kon hij nog naar de fysieke colleges, maar dat veranderde in december 2020 in lessen die alleen online plaatsvonden.

Hij mist vooral het sociale contact. "Er is toch wel een soort belofte gedaan, dat je studententijd de mooiste periode van je leven hoort te zijn, dat je mooie herinneringen moet maken en dat je plezier moet hebben. Ik merk toch wel dat ik dat mis. Dus ik heb wel het gevoel dat ik cruciale levenservaring niet op kan doen."