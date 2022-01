Schouten nog altijd ongeslagen dit seizoen: goud op 3.000 meter EK afstanden

Er staat dit seizoen geen maat op Irene Schouten. De 29-jarige schaatsster won alle wereldbekers over 3.000 en 5.000 meter waar ze aan meedeed en plakte daar vrijdag een Europese titel aan vast. Op de 3 kilometer in Thialf was ze veruit de snelste. Ze is daarmee de opvolgster van Esmee Visser, die in 2018 en 2020 het goud pakte op de EK afstanden. Antoinette de Jong greep achter Schouten het zilver in Heerenveen. Het brons was voor Francesca Lollobrigida. Carlijn Achtereekte viel net buiten het podium.

Schouten kwam al in de zesde rit in actie en had in Lollobrigida een sterke tegenstander. De Italiaanse ging snel van start, maar Schouten was daar niet van onder de indruk. De Nederlandse bleef rustig en haalde Lollobrigida ongeveer halverwege de race in. Ze wist het verval in rondetijden te beperken en zette een snelle eindtijd neer: 3.56.62. Antoinette de Jong wist vervolgens wat ze moest doen om het goud voor Schouten weg te kapen, maar op de eindstreep was ze ruim drie seconden langzamer dan haar landgenote. Nederland niet op teamsprint Op de teamsprint ging het goud naar Polen. Het Nederlandse drietal Michelle de Jong, Femke Kok en Marijke Groenewoud deed niet mee. Reggeborgh-coach Gerard van Velde vond het na een korte training niet verstandig dat zijn rijdsters Kok en De Jong zouden starten, omdat ze last hadden van hun spieren.

De Poolse teamsprintsters - ANP