Vitesse en Tannane uit elkaar, contract van verbannen middenvelder ontbonden

Oussama Tannane is niet langer speler van Vitesse. Het contract van de 27-jarige middenvelder, die de afgelopen maanden al geen onderdeel meer uitmaakte van de selectie van het eerste elftal, is in onderling overleg ontbonden.

Nu lijkt een overstap naar Turkije in de maak. In Turkse media verschenen deze week berichten dat Tannane in beeld is bij Göztepe, een laagvlieger in de Süper Lig - de hoogste divisie in Turkije.

Regelmatig uitblinker

Vorig seizoen was Tannane nog een van de smaakmakers in het elftal van Letsch. Vitesse schopte het in de eredivisie tot een verdienstelijke vierde plaats en bereikte de bekerfinale, waarin Ajax te sterk was.

Sinds zijn komst in 2019 kwam Tannane tot 61 wedstrijden in het shirt van Vitesse. Daarin maakte hij vijftien doelpunten en leverde hij zeventien assists.