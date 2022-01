Voorzitter Frankrijk wil meer weerbaarheid en autonomie voor Europese Unie

De Europese Unie moet zelfredzaam worden, in staat om de eigen burgers te verdedigen en niet bang zijn om zijn macht ook te gebruiken om voor zijn eigen belangen op te komen. "Strategische autonomie" heeft dat volgens Frankrijk. Dat land is het komend halfjaar voorzitter van de Raad van de Europese Unie, en dat voorzitterschap is ingeluid met een bezoek van de Europese Commissie aan Parijs. "We hebben het gewicht en de ervaring van Frankrijk hard nodig voor de belangrijke Europese thema's", zei voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie. "Het is een moeilijke tijd. Met nog altijd covid, klimaatverandering en de dreiging van Rusland aan de oostgrens van de EU." Hier zal Frankrijk het hoofd aan moeten bieden, maar daarnaast heeft het zelf ook plannen voor de EU. De gemeenschappelijke noemer is dat Frankrijk de EU weerbaarder wil maken, autonomer en beter bestand tegen een steeds onzekerder en vijandiger buitenwereld.

Het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie In de Raad van de EU overleggen de ministers van de lidstaten. Samen met de Commissie en het Europees Parlement besturen ze de EU. Elk half jaar is een ander land voorzitter van de Raad van de EU. Dat is dus iets anders dan de Europese Raad, waar de regeringsleiders samenkomen. Die heeft een persoon als voorzitter - nu is dat Charles Michel. Het land dat voorzitter is van de Raad bepaalt de agenda, leidt de vergaderingen van de ministers en de voorbereidende vergaderingen van de ambassadeurs. Het kan op die manier behoorlijk sturen. Door hun gewicht en ervaring krijgen grote landen vaak meer gedaan dan kleine landen. Nederland was voor het laatst voorzitter in de eerste helft van 2016 en is vanaf 1 juli 2029 weer aan de beurt.

Ook Frankrijk zal aanlopen tegen de verschillende manieren waarop daar in de EU over gedacht wordt. Frankrijk vindt het tijd om te investeren en lidstaten wat minder achter de vodden te zitten om de begroting op orde te krijgen. Nederland denkt daar anders over, hoewel een Franse functionaris zegt te hopen dat er in Den Haag na het aantreden van het nieuwe kabinet een ander geluid zal klinken. In april zijn er presidentsverkiezingen in Frankrijk. De uitdagers van zittend president Macron zijn bijna allemaal eurokritischer dan hij. Franse autonomie heeft bij een aantal van hen veel meer prioriteit dan Macrons Europese autonomie. De vraag of dat effect heeft op de ambities van het Franse voorzitterschap is nog niet te beantwoorden. Dat geldt ook voor de vraag wat het voor dat voorzitterschap betekent als Macron eind april niet is herkozen.