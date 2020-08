Fraaie zege Feyenoord op Borussia Dortmund, Ajax legt Salzburg over de knie

Dortmund, dat afgelopen seizoen als tweede eindigde in de Bundesliga achter kampioen Bayern München, trad tegen Feyenoord aan met grote namen als Axel Witsel, Erling-Braut Haaland en Emre Can.

Later op de dag werd het tegen de ploeg die uitkomt op het derde niveau van Duitsland 2-1 voor de Rotterdammers. De duels zijn onderdeel van de Cup of Traditions, een vriendschappelijk toernooi waarbij de drie teams twee keer een half uur tegen elkaar spelen.

Feyenoord heeft z'n eerste wedstrijden op het trainingskamp in Duitsland gewonnen van Borussia Dortmund en MSV Duisburg. In het stadion van MSV Duisburg werd het dankzij treffers van Nicolai Jørgensen (2) en Eric Botteghin 3-1 voor de Rotterdammers tegen Dortmund.

Bij Feyenoord maakte doelman Justin Bijlow zijn eerste minuten van de voorbereiding. Trainer Dick Advocaat experimenteerde een beetje met zijn opstelling. Zo stond middenvelder Wouter Burger centraal achterin, speelde Mark Diemers als rechtsbuiten en stond George Johnston op linksachter.

Effectief Feyenoord

Dortmund had het meeste balbezit, Feyenoord bleek in de Schauinsland-Reisen-Arena de effectiefste ploeg. Nicolai Jørgensen stond aan het einde van een goed uitgespeelde counter en Eric Botteghin kopte even later de 2-0 tegen de touwen.

Kort na rust schoot Jørgensen koeltjes zijn tweede van de wedstrijd binnen. Dortmund, dat moeite had om tot grote kansen te komen, wist bij de eerste, echt grote kans wel wat terug te doen. Witsel volleyde hard raak. In de laatste minuut van de wedstrijd stopte Bijlow nog een strafschop van Haaland.

Rentree Berghuis

Met nagenoeg dezelfde spelers als tegen Dortmund trad Feyenoord aan tegen MSV Duisburg. Alleen spits Jørgensen werd vervangen door Róbert Bozeník. Jens Toornstra opende in de eerste helft de score, Narsingh maakte er na rust 2-0 van.