Kramer, Bosker en Roest pakken goud op ploegenachtervolging EK afstanden

Kramer, Bosker en Roest hadden voorafgaand aan de race al als doel gesteld een baanrecord te rijden. "Je wilt het toch even laten zien, zeker omdat het de laatste ploegenachtervolging voor de Spelen is", aldus Roest.

Roest twijfelde in aanloop naar de EK in Thialf of hij mee zou rijden bij de ploegenachtervolging. Hij was ontstemd over de gang van zaken omtrent de olympische schaatsselectie. "Ik rijd dit weekend niet omdat ik dat graag doe voor de KNSB, maar ik doe het voor de ploeg", legde hij eerder deze week uit.

De onvrede van Roest kwam voort uit de beslissing van de keuzecommissie van de KNSB om niet hem, maar Bosker in te schrijven voor de olympische 1.500 meter, terwijl Roest bij het olympisch kwalificatietoernooi sneller was dan Bosker.