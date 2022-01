Goud voor Krol en achtervolgingsploeg, met Kramer, Bosker en Roest, op EK afstanden

Op de ploegenachtervolging was er ook goud voor Nederland. Sven Kramer, Marcel Bosker en Patrick Roest waren de snelsten in Thialf.

Thomas Krol heeft bij de EK afstanden in Thialf het goud gepakt op de 1.000 meter. De 29-jarige schaatser, die dit seizoen ook al twee wereldbekers op deze afstand won, was sneller dan landgenoten Kjeld Nuis (zilver) en Kai Verbij (brons).

Ze deden niet veel voor elkaar onder, maar in de laatste bocht wist Nuis Verbij net voor te blijven. Een rit later was het de beurt aan Krol, die een vlekkeloze race neerzette. Hij was met 1.07,76 nipt sneller dan Nuis, die 1.07,86 had geklokt.

Hij was op de EK afstanden gekoppeld aan wereldkampioen Verbij, die op het OKT sneller was dan Nuis en in Peking wel op de 1.000 meter mag uitkomen. De rit begon met een valse start. Bij de tweede poging waren Nuis en Verbij wel goed weg.

"Het kwam van ver", bekende Krol. "Ik heb alles uit de kast moeten halen. Heb pijn geleden vandaag en het was genoeg." Krol had wel wat moeite zichzelf op te laden voor de EK. "Ik merkte wel dat na het OKT van vorige week het allerbeste er wel een beetje vanaf is. Toch een klein spanningsdipje."

Toen Nuis Krol onder zijn tijd zag duiken, was er wat frustratie te zien bij de nummer twee. "Het viel niet mijn kant op helaas, ik zat er dichtbij", reageerde Nuis, die al bij zijn finish het gevoel had dat het niet genoeg was voor goud. "1.07,80 is niet om over naar huis te schrijven natuurlijk. maar toen ik Krol moeite zag hebben bij de eerste 600 meter, werd het toch even billenknijpen."

Baanrecord op ploegenachtervolging

Op de ploegenachtervolging kwam Nederland in de laatste rit in actie. Voordat Kramer, Bosker en Roest aan de start verschenen, hadden de Noren een scherpe tijd neergezet. Allan Dahl Johansson, Hallgeir Engebråten en Sverre Lunde Pedersen verbeterden zelfs het baanrecord in Thialf.