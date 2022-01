Bedreiger met fakkel bij huis Sigrid Kaag blijft voorlopig vastzitten

De man die woensdagavond is aangehouden bij het huis van D66-leider Sigrid Kaag blijft veertien dagen langer in voorarrest. Dit heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Den Haag besloten. De verdachte is een 29-jarige man uit Amsterdam. Hij stond bij de woning van Kaag met een brandende fakkel, terwijl hij dreigende teksten riep.

Iemand anders streamde de beelden van het incident. Daarbij werd ook door een ruit in de gevel van het huis naar binnen gefilmd.

De man werd door de politie aangehouden vanwege de intimiderende en bedreigende situatie bij het huis van Kaag. Zij heeft ook aangifte gedaan. De aangehouden verdachte is afgelopen jaar meerdere keren aangehouden voor verschillende strafbare feiten.