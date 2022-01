Bos komt nadrukkelijker in beeld als medaillekandidaat na nieuwe skeleton-zege

Met het oog op de komende Olympische Spelen in Peking nemen de verwachtingen rondom skeletonster Kimberley Bos steeds grotere vormen aan. In het Duitse Winterberg schreef de Nederlandse haar tweede wereldbekerwedstrijd op haar naam. De 28-jarige Bos dankte in het Duitse skioord de overwinning vooral aan de haast vlekkeloze eerste run, waarin ze een halve seconde sneller was dan de Duitse Jacqueline Lölling, die bij de Winterspelen in 2018 een zilveren medaille in deze discipline won.

Bos in de Olympische podcast Kimberley Bos gaat nu als een van de favorieten naar de Olympische Spelen in Peking. In aanloop naar de Spelen sprak de skeletonster met Jeroen Stekelenburg in de NOS Olympische Podcast. Bos bereidt zich tot in de puntjes voor, alle informatie over de olympische baan van Peking verzamelt ze nauwkeurig én op een veilige plek: haar notitieboekje. Beluister hier de NOS Olympische Podcast met Bos.