Vechtpartij tussen hooligans in Duitsland, 'ook Feyenoorders opgepakt'

Er stonden vandaag twee oefenwedstrijden voor Feyenoord op het programma in Duisburg, tegen Borussia Dortmund en Duisburg. Dat gebeurde achter gesloten deuren. Vanwege het coronavirus werden er geen toeschouwers toegelaten. Toch trokken honderden supporters naar de stad.

In Duisburg zijn voetbalhooligans met elkaar op de vuist gegaan. Volgens Duitse media zouden daar ook supporters van Feyenoord bij zitten. Zeker tweehonderd hooligans zouden door de stad zijn getrokken op zoek naar confrontaties.

Een verslaggever van Bild zegt dat er een grote politiemacht op de been was om de hooligans uiteen te drijven. Veel supporters van Feyenoord zouden zich in restaurants hebben verstopt. De relschoppers hadden van tevoren afgesproken om met elkaar op de vuist te gaan.

Zeker vijftig relschoppers zijn opgepakt, berichten Duitse media. Er vielen ten minste twee gewonden. Over de aard van hun verwondingen is niets bekend. Ook is niet duidelijk hoeveel Feyenoorders erbij betrokken waren.